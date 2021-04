San Giorgio d’Oro: tra i premiati Francesco Cozza

Tra i premiati con il San Giorgio d’Oro anche l’ex calciatore

Si è tenuta oggi la premiazione dei San Giorgio d’Oro a Reggio Calabria. Tra i premiati anche la nota bandiera della Reggina Francesco Cozza. Di seguito la motivazione:

Ciccio per tutti, calabrese di Cariati ha legato indissolubilmente il suo nome alla Reggina e alla nostra città. Centrocampista, fantasista di gran talento, ha disputato con la Reggina dal 1999 al 2004 151 gare siglando 29 reti, delle quali alcune sono entrate di diritto nella storia del calcio non solo reggino poiché hanno siglato cinque vittorie storiche a scapito di squadre blasonatissime. La scuola calcio da lui creata in città e che porta ancora il suo nome, è diventata una vera fucina di talenti.