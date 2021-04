Covid 23 aprile, calano i contagi, la Sicilia resta Arancione

In aggiornamento

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 930 nuovi casi di coronavirus. Si devono registrare 24 persone decedute. 26886 (ieri erano 34077) i tamponi effettuati; il tasso di positività scende al 3,45%. Confronta i dati con il Bollettino di ieri

La distribuzione per province. Palermo 234 nuovi casi, Catania 264, Siracusa 121, Caltanissetta 76, Agrigento 74, Messina 59, Trapani 48, Ragusa 30, Enna 24.

ULTIMORA: I nuovi colori delle Regioni, la Sicilia resta “Arancione” in un’Italia quasi tutta “Gialla“

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della “Cabina di Regia”, ha confermato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 26 aprile. È in area rossa la Regione Sardegna. Sono in area arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta.

Le regioni in Zona Gialla. In giallo tutte le altre regioni: Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania, Molise.

La situazione in Italia. Sono 14761 i nuovi casi di coronavirus. 342 le vittime. 315700 i tamponi effettuati; il tasso di positività sale al 4,7% (ieri era al 4,4%.