Da zona rossa a zona gialla, facendo il doppio salto? Niente da fare: la Puglia da lunedì prossimo, 26 aprile sarà in zona arancione. Le notizie, le indiscrezioni, ma anche le dichiarazioni, si sono susseguite in rapida successione in questa settimana, ma soprattutto durante la giornata di oggi. Ad un certo punto, infatti, dopo che si è temuto per qualche giorno di restare in zona rossa fino al 30 aprile, sembrava addirittura che la nostra Regione potesse fare il doppio salto e finire addirittura in zona gialla, con la conseguente riapertura di tutti gli esercizi commerciali fino alle 22. I contagi in Puglia sono in leggerissimo calo, ma è ancora troppo poco per sperare nella zona gialla, fascia in cui sono previste le restrizioni minime, ma è soprattutto la pressione ospedaliera a restare critica, soprattutto nei reparti di terapia intensiva.

Puglia in zona arancione con altre 4 Regioni. Solo la Sardegna resta rossa

La nuova ordinanza con le nuove colorazioni che partiranno lunedì 26 aprile non è ancora ufficiale e lo sarà tra qualche ora, ma come al solito oggi, venerdì, c’è stato il consueto appuntamento tra l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute per analizzare i dati e l’andamento del contagio in tutta Italia. Da alcune indiscrezioni di corridoio che circolano, quindi, la Puglia dovrebbe passare dalla zona rossa alla zona arancione. Resterebbe rossa solo la Sardegna, mentre, oltre alla Puglia, in zona arancione saranno altre quattro Regioni: Basilicata, Calabria, Valle D’Aosta e Sicilia. Tutto il resto d’Italia tornerà a tingersi di giallo grazie anche all’indice Rt di contagio nazionale che passa dallo 0,85 allo 0,81.