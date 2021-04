Civitella del Tronto, cade da cavallo: trasportato in ospedale in elicottero

Si trovava a Ripe di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, nell’area del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, un uomo del teramano, per un escursione a cavallo con un amico. Ad un tratto però l’uomo è caduto da cavallo, e l’amico ha subito allertato il 118 che ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, così è decollato dall’ospedale di L’Aquila l’elicottero del 118, con a bordo i sanitari e tre tecnici del Soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo. Gli uomini del Soccorso alpino hanno effettuato il recupero dell’uomo, ferito alla spalla, che è stato elitrasportato in ospedale.