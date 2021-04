Milano: Salone del mobile a rischio, appello del sindaco Sala agli espositori

Il Salone del Mobile è in dubbio, e dopo Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia si registra anche l’intervento di Beppe Sala, che attraverso un video si rivolge agli espositori: “Capisco che i tempi siano ristretti, ma tutti abbiamo fatto salti mortali per cercare di porre rimedio alle urgenze che la pandemia ci ha portato ad affrontare. Se dubitano che i loro investimenti non avranno il ritorno degli anni precedenti, me ne rendo perfettamente conto. È da mesi che lavoriamo sui protocolli sanitari affrontando le questioni logistiche per mettervi nelle migliori condizioni di partecipare. In questa fase avete pagato come tutti le conseguenze della pandemia, ma meno rispetto a ristoratori, albergatori, chi si occupa di comunicazione e di molti altri che hanno bisogno di lavorare. In questi momenti le comunità si stringono, non esistono debiti o crediti, ma generosità”. CLICCA QUI PER VEDERE L’INTERVENTO DEL SINDACO SALA