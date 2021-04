Vaccini, adesioni soggetti fragili da oggi, da maggio fascia 50-59

Da oggi, in Piemonte i soggetti fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologia, ma non classificati come estremamente vulnerabili, possono preaderire alla campagna di vaccinazione su www.ilPiemontetivaccina.it (in dettaglio la tabella con le esenzioni autorizzate).

Dal 4 maggio partirà inoltre la preadesione per la fascia 55-59 anni sul portale www.ilPiemontetivaccina.it , mentre dal 17 maggio verrà attivata la preadesione per la fascia 50-54 anni.

Per le istruzioni su come compilare la domanda di preadesione clicca qui.