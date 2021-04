Avviato il cantiere per la galleria di Omegna, con riapertura prevista per inizio 2022

Omegna. E’ stato avviato oggi il cantiere per la galleria di Omegna nel Verbano Cusio Ossola. Si prevede un anno di lavori e 6 milioni di investimento per una iniziale riapertura della galleria Verta.

L’obiettivo da parte della Regione Piemonte resta il ripristino completo nel più breve tempo possibile.

“Festeggeremo volentieri – ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi – la prossima Festa della Liberazione a Ogna in occasione della riapertura della galleria Verta, a senso unico, chiusa ormai da tre anni”.

“Come promesso – hanno aggiunto Alberto Cirio e Marco Gabusi – siamo tornati sul territorio nei tempi annunciati per iniziare i lavori. Anche se l’Italia è un Paese complicato e le opere che per l’opinione pubblica potrebbero ripartire subito, stanno ferme molti anni, stiamo dimostrando che , quando ci si mette di impegno e ognuno fa la propria parte, si riesce a sbloccare anche ciò che tanti altri non hanno sbloccato”.