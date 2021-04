Domani, 29 aprile, manifestazione con corteo di veicoli a Firenze, possibili disagi alla circolazione

Domani giovedì 29 aprile è in programma la manifestazione regionale toscana dei tassisti nell’ambito della mobilitazione nazionale indetta da Acai Taxi, Cna Taxi, Confartigianato Taxi, Fast-Confsal, Legacoop, Sna Casartigiani, Silt, Tras, Unica Taxi Cgil, Uri, Uritaxi.

La protesta prevede il transito di veicoli in corteo per le strade cittadine con possibili disagi alla circolazione.

Manifestazione, ecco tutte le vie interessate

I partecipanti si ritroveranno alle 10 in via in via Simone Martini da dove il corteo si dirigerà verso il centro percorrendo il seguente itinerario: Viadotto dell’Indiano, viale Guidoni, via del Ponte di Mezzo, viale Corsica, viale Belfiore, viale Fratelli Rosselli, viale Lavagnini, piazza della Libertà, viale Matteotti, viale Gramsci, piazza Beccaria, viale Giovine Italia, via dell’Agnolo, via Verdi, via dell’Oriuolo, via del Proconsolo, via della Condotta, via dei Magazzini con arrivo in piazza della Signoria e presidio in piazza Duomo.

La manifestazione dovrebbe terminare intorno alle 13.