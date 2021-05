Coronavirus in Abruzzo, 1 maggio: 226 nuovi casi

Coronavirus in Abruzzo. Si riscontrano 226 nuovi casi di positività (di età compresa tra 2 e 94 anni). In particolare, si rilevano +68 contagi nelle ultime 24 ore a L’Aquila e provincia, +80 a Chieti e provincia, +7 a Pescara e provincia e +71 a Teramo e provincia. Sono stati attuati 4775 tamponi molecolari e 3115 test antigenici. Si comunicano, con rammarico, 5 decessi. Sono 60457 i guariti (+25), in 8579 sono attualmente positivi (+196), 348 persone sono ricoverate in area medica (-26). Sono 32 i ricoverati in terapia intensiva (-4) e in 8519 sono in isolamento domiciliare (+226).