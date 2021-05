Vaccino antiCovid: situazione relativa alla giornata di ieri

Ieri in Abruzzo sono state somministrate 10.517 dosi di vaccino. In particolare, 1.585 erano di AstraZeneca (il giorno prima 2.647), 7.622 di Pfizer (il giorno prima 6.823), 1.300 di Moderna (il giorno prima 2.266) e infine 10 dosi erano di Johnson&Johnson. Ci sono ancora più di 50mila dosi da somministrare. Fino ad ora è stato somministrato l’89.9% delle dosi disponibili. Per coprire almeno il 70% della popolazione, sono necessari più di 4 mesi.