Covid 5 maggio, casi sotto i 1000. Sicilia, ultima per vaccinati rispetto a scorte, ma in frigo 250mila fiale di AstraZeneca inutilizzate

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 782 nuovi casi di coronavirus. Si devono registrare 24 persone decedute. 27072 i tamponi effettuati, tasso di positività al 2,88% (ieri era del 2,77%). Confronta i dati con il Bollettino di ieri.

1.273 pazienti sono ricoverati in ospedale; 152 in Terapia Intensiva (ieri erano 160). 1052 i guariti.

La distribuzione per province. Palermo 217 nuovi casi, Siracusa 157, Catania 142, Agrigento 88, Caltanissetta 79, Messina 65, Trapani 38, Ragusa 32, Enna 10.

ULTIMORA 1: ASTRAZENECA, NEI FRIGORIFERI SICILIANI CI SONO 250MILA DOSI INUTILIZZATE – Leggi l’articolo

In Sicilia sono 250 mila le dosi di AstraZeneca che restano ferme nei frigoriferi, inutilizzate. E’ stato lo stesso dirigente generale del Dasoe, Mario La Rocca, a comunicarlo durante una conferenza stampa nella Presidenza della Regione.

ULTIMORA 2: SICILIA, VACCINI NELLE ISOLE MINORI E PRENOTAZIONI PER I 50ENNI – Leggi l’articolo

In una conferenza stampa convocata dal presidente Nello Musumeci, si evidenzia uno “strappo” rispetto alle indicazioni del Governo nazionale. Infatti la Sicilia che, oltre ad essere in zona arancione, detiene il primato negativo tra le regioni italiane per quanto riguarda il numero di vaccini somministrati rispetto a quelli consegnati (il 78%) prova a imprimere una svolta alla campagna vaccinale.

La situazione in Italia. Sono 10585 i nuovi contagi. 267 le persone decedute in un giorno; il tasso di positività sale al 3,2% (ieri era la 2,9).