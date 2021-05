Expo Dubai, D’Incecco (Lega): “Arap soggetto attuatore di Regione Abruzzo per partecipazione”

Expo Dubai. “Con l’approvazione della legge numero 169 /2021, nell’ultima seduta consiliare, è stato normato l’emendamento in esso contenuto, precedentemente licenziato dalla commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali, con cui si individuano i soggetti che rappresenteranno la Regione Abruzzo all’Expo Dubai 2021, all’interno del Padiglione Italia“.

Lo dichiara in una nota Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega Salvini Premier, che prosegue: “La Regione ha individuato nel dipartimento Attività produttive Turismo e Cultura, titolare anche delle eventuali linee di finanziamento, la struttura regionale deputata a definire le azioni ed il coordinamento delle attività; l’Arap, l’Azienda regionale delle attività produttive, sarà il soggetto attuatore di tutte le iniziative sottese alla partecipazione all’evento internazionale. La sinergia tra il dipartimento e l’Arap consentirà alla Regione Abruzzo la possibilità di mostrare al mondo tutte le sue eccellenze in una piattaforma internazionale che vedrà la presenza di oltre 25 milioni di persone e della maggior parte delle realtà produttive ed imprenditoriali più importanti del pianeta. Una sfida ambiziosa, per la quale ci aspettiamo la massima collaborazione e reattività, dati i tempi stringenti, tra tutti i soggetti, tecnici e politici, nell’interesse esclusivo di tutto il tessuto produttivo della Regione Abruzzo. Siamo certi, comunque, considerato il notevole e proficuo lavoro già impostato dal dipartimento e da Arap, che la macchina organizzativa abruzzese possa ottenere i migliori risultati possibili, consentendo al tessuto produttivo nostrano occasioni di penetrazione solida e duratura nei mercati internazionali”, conclude D’Incecco.