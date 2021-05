Reggio Calabria avrà il proprio “salotto” all’aperto nella zona della Via Marina e Corso Garibaldi

Reggio Calabria avrà la propria isola pedonale con tavolini, ombrelloni e sedie all’aperto. A rendere ufficiale la notizia è stato il primo cittadino Giuseppe Falcomatà tramite il proprio profilo

Niente è impossibile, se ci si impegna e si crede nella bellezza della propria città. Ieri la giunta comunale ha approvato la proposta, di un gruppo di imprenditori della nostra città, di rendere isola pedonale una parte del Corso Vittorio Emanuele III (la via Marina Alta) per realizzare dehors, ovvero ombrelloni, tavolini e sedie all’aperto su pavimentazione rimovibile. Sarà una delle novità dell’estate, all’inizio dovremo abituarci e so già che ci saranno disagi perché la parte bassa sarà a doppio senso di circolazione e posso immaginare le critiche che pioveranno. Però sento di ringraziare i commercianti che hanno fatto questa proposta e che sono un esempio di cittadinanza attiva e di come bisogna fare squadra per raggiungere risultati.Le prossime settimane saranno determinanti per sostenere le attività economiche, sia quelle che aprono per la prima volta, sia quelle che stanno riaprendo dopo mesi di chiusura.Noi siamo pronti a farlo perché sappiamo che, mai come adesso, ci vuole coraggio ad aprire e a far vivere o rivivere un’attività.E siamo convinti che questo ci consentirà di goderci di più la città e le iniziative che ci saranno quest’estate.