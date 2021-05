In attesa del giallo, ecco i comuni con l’indice di contagio più alto oggi 7 maggio

Il tasso di contagio giornaliero per Comune

In attesa del giallo, ecco i comuni con l’indice di contagio più alto di oggi 7 maggio. La classifica, diffusa su Telegram, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, vede al primo posto Anghiari (Arezzo), con un indice di 237,05. Con 13 casi su 5.484 abitanti, Anghiari è in testa alla classifica regionale relativa al tasso giornaliero di contagi ogni 100mila abitanti.

A seguire ci sono Sassetta (Livorno) indice 216,92 e 1 contagio su 461 abitanti, Montecarlo (Lucca) indice 136,36 e 6 contagi su 4.400 abitanti, Monteverdi Marittimo (Pisa) indice 131,23 e 1 contagio su 762 abitanti, Foiano della Chiana (Arezzo) indice 128,15 e 12 contagi su 9.364 abitanti, Serravalle Pistoiese (Pistoia) 103,08 e 12 contagi su 11.642 abitanti. Quelli non indicati nella tabella diffusa dal presidente Giani non hanno avuto contagi.

Relativamente al numero assoluto giornaliero di contagi Prato supera nuovamente Firenze e torna in testa alla classifica con 74 casi (contro i 60 del capoluogo toscano).

Passando alle singole province, al primo posto per tasso giornaliero di contagi ogni 100mila abitanti c’è ancora Prato con indice 36,95, seguita da Arezzo con 31,25. In fondo alla classifica Massa con 9,39.

Il contagio a Firenze e Prato

Sono 404 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 8 decessi, non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore, di cui 4 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato, 3 in provincia di Pistoia Di seguito il dettaglio:

202 casi in provincia di Firenze, di cui 38 in zona empolese:

Bagno a Ripoli 4

Barberino di Mugello 1

Barberino Tavarnelle 1

Borgo San Lorenzo 4

Calenzano 4

Campi Bisenzio 17

Dicomano 2

Fiesole 3

Figline e Incisa Valdarno 5

Firenze 60

Greve in Chianti 3

Impruneta 2

Lastra a Signa 3

Pontassieve 2

Reggello 9

Rignano sull’Arno 1

Scandicci 18

Sesto Fiorentino 12

Signa 12

Vaglia 1

38 casi in zona empolese

Capraia e Limite 2

Castelfiorentino 5

Cerreto Guidi 4

Certaldo 2

Empoli 18

Fucecchio 4

Gambassi Terme 1

Montelupo Fiorentino 1

Vinci 1

95 casi in provincia di Prato

Cantagallo 1

Carmignano 7

Montemurlo 4

Poggio a Caiano 2

Prato 74

Vaiano 6

Vernio 1

Contagio in Toscana, oggi 715 casi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 su 27.063 test di cui 12.716 tamponi molecolari e 14.347 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,64% (7,5% sulle prime diagnosi).