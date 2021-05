Calabria, precipita in una scarpata con il trattore e perde la vita

Un 50enne ha perso la vita a Lamezia Terme dopo essere precipitato in una scarpata con il trattore. Non è ancora certo se l’uomo ha perso il controllo del mezzo in seguito ad un malore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche i medici del Suem di Lamezia, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.