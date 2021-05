Chieti, Via Verde, Campitelli: “Finalmente un riscontro positivo alle mie sollecitazioni”

“Accolgo con piacere il buon esito dell’accordo tra Provincia e Ati, circa la perizia di variante e sulle opere nelle gallerie, che permetterà ai cittadini italiani e stranieri di godere della Via Verde. Mi preme sottolineare che la Regione Abruzzo ha prorogato per ben due volte la scadenza dei lavori per evitare il disimpegno dei fondi; inoltre la Regione che ha finanziato 11.453.250 euro, pari al 75% delle risorse finanziate, ha promosso molteplici incontri tra la Provincia, l’impresa, il provveditorato opere pubbliche e tutti i tecnici coinvolti, al fine di agevolare la soluzione delle problematiche tra i vari attori al fine di arrivare al completamento dell’opera. Ora sembra che il traguardo sia vicino e per questo continuerà in maniera ancora più serrata la vigilanza sull’andamento dei lavori, al fine di rispettare i tempi di realizzazione dell’opera di cui è responsabile la Provincia di Chieti quale soggetto attuatore. Concludo ricordando il mio personale impegno per il progetto speciale, volto a riqualificare la Costa dei Trabocchi, e quindi anche la Via Verde, nel pieno rispetto dell’integrità ambientale e rimaniamo in attesa dell’approvazione, da parte del Ministero competente, del progetto relativo alla mobilità sostenibile regionale, con un occhio rivolto anche al collegamento San Vito- Lanciano“. Lo afferma in una nota Nicola Campitelli, assessore regionale con delega al Territorio, Demanio marittimo e Paesaggi.