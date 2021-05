BANDIERE BLU 2021: PIOMBINO SI RICONFERMA ECCELLENZA TOSCANA

Il litorale piombinese sarà nuovamente Bandiera Blu. È quanto stabilito dalla Fee, Foundation for Environmental Education, che dopo aver svolto rinnovate e severe analisi dei parametri ha deciso di riconfermare l’eccellenza degli oltre dieci chilometri di spiagge del territorio comunale. Alla cerimonia di consegna del riconoscimento, che a causa dell’emergenza pandemica per la seconda volta consecutiva si è svolta in via telematica, ha preso parte l’Assessore all’Ambiente del Comune di Piombino Carla Bezzini.

“Siamo davvero orgogliosi di questa riconferma – ha detto Carla Bezzini –, un riconoscimento che corona l’impegno messo in atto da questa amministrazione nella cura del territorio. Solo 201 comuni italiani su oltre 400 candidature quest’anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, a dimostrazione del fatto che il percorso per ottenere questo premio è tutt’altro che semplice: la qualità delle acque, la funzionalità dei servizi e la disponibilità di coste e spazi naturali incontaminati sono i tratti distintivi e i punti di forza del territorio che continueremo a tutelare, difendere e valorizzare”.

La Bandiera Blu è un riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione, i servizi, la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. Istituita nel 1987, anno europeo per l’ambiente, la campagna è curata in tutti gli stati europei dagli organi locali della Fee che, attraverso un Comitato nazionale di giuria, effettuano delle visite di controllo delle cittadine candidate per poi proporre alla Fee Internazionale le candidature della nazione.