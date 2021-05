Ciampi (M5S): Moscati nel caos, chiusa Geriatria e Pronto Soccorso sovraffollato

“Moscati nel caos”: è questa l’interrogazione presentata al Presidente della Regione Camoania, De Luca, dal consigliere regionale Vincenzo Ciampi del M5S.

In questo modo Ciami, intende fare chiarezza sulla situazione presso l’ospedale di Avellino.

Spiega, infatti, Ciampi: “la drammatica situazione rappresentata da pazienti e operatori sanitari all’ospedale Moscati di Avellino mi ha spinto a presentare un’immediata interrogazione al presidente della Giunta regionale della Campania”.

La situazione raccontata dal Consigliere è questa: “al momento decine di anziani sono in attesa di ricovero su barelle nel pronto soccorso dell’ospedale, mentre il reparto di geriatria è chiuso, a questo punto mi chiedo se accade per la mancanza di dirigenti medici. Una situazione assurda in una fase in cui la pandemia continua a rendere gli anziani i più deboli tra i cittadini”.

E poi “il pronto soccorso va in affanno perché i pazienti geriatrici sono dirottati in quel reparto – prosegue Ciampi – che così viene distolto dalla sua attività preminente”.

“Ho chiesto al presidente – spiega Ciampi – se le misure come il potenziamento della medicina territoriale, i medici di famiglia e le Aft con medici di base siano state potenziate per fare da filtro agli accessi che ingolfano il pronto soccorso, e comunque se l’unità operativa di Geriatria dell’azienda ospedaliera di Avellino abbia la dotazione organica necessaria alla sua riapertura. Mi chiedo se e quando sarà riattivato il reparto, essenziale in una provincia con un numero rilevante di residenti anziani. Sono vicino a operatori e pazienti, assicuro il mio massimo impegno”.