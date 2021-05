Il progetto europeo Med Quad promuove l’innovazione sociale d’impresa

E’ stato presentato stamani in videoconferenza il progetto europeo Med Quad, per promuovere l’innovazione sociale d’impresa, unico in Abruzzo del genere ammesso a finanziamento. Finanziamento che ammonta a 4 milioni di euro. L’operazione è stata predisposta dall’Università dell’Aquila con il sostegno del Comune. Il video della presentazione è pubblicato sul profilo di Youtube del Comune dell’Aquila.

L’assessore alle Politiche europee, Carla Mannetti, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Il modello della quadrupla elica, cardine delle azioni del progetto Med Quad, è un sistema di azione che il Comune dell’Aquila sta implementando nell’attuazione ordinaria delle proprie competenze. I progetti già operativi di DigitalAQ e Intelligent Cities sono il modello cui dovremo ispirarci per intercettare tutte le opportunità che il prossimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ci porrà. In parallelo si sta già ponendo in essere, tramite la formazione del personale interno del Comune, un cambio di metodo interno all’amministrazione civica, che dovrà farsi trovare pronta ad un sistema di lavoro innovativo che la pubblica amministrazione italiana ancora fatica a fare proprio”.