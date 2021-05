Coronavirus in Abruzzo, 15 maggio: 112 nuovi casi

Coronavirus in Abruzzo. Si riscontrano 112 nuovi casi di positività (di età compresa tra 1 e 97 anni). Si rileva, con rammarico, un decesso. Sono 105 i guariti. Nelle ultime 24 ore sono +38 i contagi a L’Aquila e provincia, +39 a Chieti e provincia, +12 a Pescara e provincia e +20 a Teramo e provincia. Sono +3 i residenti fuori regione con Covid-19. Sono stati attuati 4182 tamponi molecolari e 2386 test antigenici. Il totale dei guariti sale a 63.797. Sono 6.892 gli attualmente positivi (+6), in 205 sono ricoverati in area medica (-10), 19 persone sono in terapia intensiva (invariato). 6668 contagiati si trovano in isolamento domiciliare (+16).