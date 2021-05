Reggio Calabria, sorpresi a giocare a carte in appartamento: 14 sanzioni e una denuncia

Una bisca clandestina scoperta dalle forze dell’ordine in un appartamento a Bianco che ha portato alla denuncia un uomo di 31 anni per esercizio di gioco d’azzardo e sanzionato 14 avventori presenti per assembramento in violazione delle norme covid-19.

Ad insospettire gli inquirenti è stato il via vai notato negli ultimi giorni. All’interno dell’abitazione è stata accertata la presenza di persone provenienti anche dai paesi limitrofi con ingenti quantità di denaro in tasca.