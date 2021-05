Covid 16 maggio, ancora calo dei casi ma pochi i tamponi. Tasso di positività al 2,1%

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 405 nuovi casi di coronavirus. Si devono registrare 3 persone decedute. 19189 i tamponi effettuati, tasso di positività sale al 2,1% (ieri era al 2,78%). Confronta i dati con il Bollettino di ieri.

16229 siciliani restano in isolamento domiciliare.

756 i guariti. In ospedale restano ricoverati 930 pazienti, di cui 118 in terapia intensiva (ieri erano 114).

La distribuzione per province. Catania 93 nuovi casi, Messina 88, Palermo 83, Enna 35 Ragusa 31, Siracusa 29, Trapani 22, Caltanissetta 16, Agrigento 8.

La situazione in Italia. Sono 5753 i nuovi contagi. 93 le persone decedute in un giorno; 202.573 i tamponi effettuati; il tasso di positività è del 2,8% in risalita rispetto al 2,2% di ieri.