German Denis in giro per le vie reggine… ma è Montalto (Video)

German Denis in giro per le vie di Reggio Calabria non è ormai una novità; l’amore per la città reggina è stato dimostrato in diverse occasioni per l’ormai argentino\ reggino d’adozione. Un Adriano Montalto versione German Denis non si era però ancora visto.

Un video pubblicato dalla pagina Passione Reggina che mostra l’attaccante siciliano andare in giro proprio con indosso la casacca del compagno Denis.