Montebelluna, iniziative biblioteca dedicate a Dante: un logo creato per promuovere gli eventi

17.5.2021 – Il 2021 è già stato definito l’anno dei centenari: porta con sé i 700 anni dalla morte di Dante e i 100 anni dalla nascita di Mario Rigoni Stern e Andrea Zanzotto. Tante le iniziative che intendono diffondere la conoscenza dell’opera di questi grandi scrittori, una fra tutte Il Veneto legge del prossimo settembre che inviterà il grande pubblico e le istituzioni culturali a leggere dal vivo le opere di questi celebri autori così diversi per genere e proposte.

Lo scorso 25 marzo, in occasione del Dantedì nazionale, la biblioteca comunale ha dato avvio alle celebrazioni dantesche facendo risuonare in tutti i suoi spazi alcuni passi delle tre cantiche, letti dalla voce di Vittorio Sermonti.

Anche Il Maggio dei libri, una delle iniziative nazionali più importanti nell’ambito della promozione della lettura, torna a proporre Dante tra gli autori da leggere. Il Comune di Montebelluna, già qualificato come Città che legge dal CEPELL – Centro per il libro e la lettura, intende sostenere le iniziative dantesche che tutte le realtà culturali cittadine organizzeranno nel corso dell’anno, nell’ottica di valorizzare quanto proposto da tutta la comunità, con la profonda consapevolezza che la lettura non è un bene esclusivo ma è un patrimonio comune, da curare e sostenere insieme.

Le prime iniziative saranno a cura del Comitato Chiesa Vecchia di Biadene che ha organizzato Serate dantesche 2021. Dante oltre, una serie di incontri che approfondiscono vari aspetti dell’opera dell’autore fiorentino, dalla cosmogonia alla medicina, passando per la musica. Gli appuntamenti saranno accompagnati da tre letture ad alta voce tratte dalla Divina Commedia a luglio, mentre a settembre, in occasione dell’anniversario della morte, avrà luogo una maratona di lettura dell’Inferno, in collaborazione con la biblioteca comunale.

Venerdì 21 maggio, alle ore 20.45, è previsto il prossimo appuntamento che si svolgerà online:

A ciò ch’io fugga questo male e peggio. Dante e la malattia: introduzione alla medicina del Medioevo, a cura del dott. Francesco Maria Galassi

per il link della serata: chiesavecchiabiadene@gmail.com

Chi intendesse fare parte delle celebrazioni dantesche in città potrà rivolgersi alla biblioteca, con la possibilità di richiedere contestualmente il patrocinio comunale che sosterrà le iniziative dal punto di vista della comunicazione. Sarà valutata di volta in volta anche la concessione gratuita o a canone ridotto degli spazi culturali.

A legare tutte le iniziative tra loro e a darne identità comune, sarà il logo “Dante 2021. Città di Montebelluna”, prodotto ad hoc dalla Provincia di Treviso, nell’ambito della convenzione che vede l’ente provinciale supportare i Comuni trevigiani nella comunicazione.

Nell’ottica di coordinare e dare diffusione al contributo di tutta la città, la biblioteca sta lavorando anche ad iniziative su Mario Rigoni Stern e Andrea Zanzotto.

Per informazioni e richieste va contattata la biblioteca allo 0423600024 o info@bibliotecamontebelluna.it.