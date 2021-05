Il 20 maggio in occasione della Giornata della biodiversità agricola un convegno online

Torino. Giovedì 20 maggio prossimo sarà la giornata della biodiversità agricola e alimentare e questo costituirà l’occasione per tenere un convegno in modalità webinar, promosso dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Agrion.

Dopo i saluti introduttivi dell’Assessore all’Agricoltura e al Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa, e di Giacomo Ballari, Presidente della Fondazione Agrion, verrà trattato il tema della giornata nazionale della biodiversità di interesse agrario e alimentare e del progetto Germonte 2, di cui sarà relatrice Nadia Ansaldi della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo.

La docente Daniela Torello Marinoni, del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Torino, parlerà di come valorizzare la biodiversità frutticola; Cristiano Carli di Agrion tratterà del tema degli antichi ortaggi piemontesi, della banca del germoplasma e degli agricoltori custodi per mantenerli in vita.

Lorenzo Grasso, della Scuola Malva Arnaldi, tratterà il tema della biodiversità frutticola e dello stimolo per nuovi prodotti e nuove filiere. Sandra Spagnolo, di Aiab in Piemonte, tratterà, invece, la tematica della biodiverstà cerealicola nelle filiere locali.

Anna Schneider e Stefano Raimondi del CNR IPSP parleranno della storia, curiosità e opportunità di valorizzazione per i vitigni dimenticati del Piemonte.

Il convegno, moderato da Lorenzo Berra di Agrion, è dedicato alla memoria del Dirigente regionale autore dei progetti Germonte, Moreno Soster.

Per partecipare al convegno, che si terrà in modalità online sulla piattaforma Zoom, ci si deve iscrivere alla mail info@agrion.it

La diretta sarà trasmessa a partire dalle ore 10 sul canale youtube della Fondazione Agrion.