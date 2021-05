L’assessora Barbara Bonciani alla premiazione degli studenti meritevoli degli istituti tecnici navali

L’assessora al Porto Barbara Bonciani domani, mercoledì 19 maggio, alle ore 16,30 , parteciperà per conto dell’Amministrazione Comunale alla Cerimonia di consegna dell’attestato di riconoscimento, per l’impegno profuso negli studi e per gli eccellenti risultati ottenuti, agli studenti meritevoli diplomatisi presso gli Istituti Tecnici – Trasporti e Logistica opzioni conduzione del mezzo navale “CMN” per l’anno scolastico 2019/2020.

La Cerimonia è organizzata dal Collegio Nazionale Capitani che da sempre svolge un ruolo attivo e importante a sostegno del prestigio professionale dei soci oltre che nella programmazione e gestione di corsi professionali di qualificazione, perfezionamento e specializzazione del settore mare.

Alla cerimonia parteciperanno il Direttore marittimo della Toscana Gaetano Angora, il Presidente nazionale del Collegio Capitani Giovanni Lattich e il Capo delegazione di Livorno Salvatore Vasta, Claudio Capuano AdSP MTS.

“Ringrazio il Collegio Nazionale capitani – ha dichiarato l’Assessora Bonciani – per l’impegno a sostegno dei ragazzi meritevoli diplomati presso gli istituti tecnici della Toscana e esprimo i migliori auguri agli undici ragazzi che vengono premiati per il loro merito nel percorso scolastico. Le professioni del settore mare, in una città come la nostra, meritano di essere valorizzate e supportate, con particolare attenzione al lavoro marittimo. A questo proposito mi preme ricordare l’impegno del Comune di Livorno che lo scorso anno è entrato a far parte del Comitato Welfare Gente di mare con la volontà di dare il proprio contributo nell’ambito delle attività di sensibilizzazione a supporto del lavoro marittimo”.