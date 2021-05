Reggio Calabria, lotta all’abusivismo commerciale: 4mila euro di sanzioni

Continua senza soluzione di continuità l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria che negli ultimi giorni ha deferito in stato di libertà cinque soggetti per vari reati. Occupazione abusiva di manufatti, falso, truffa e furto aggravato i reati contestati ad altrettanti cittadini. Un appartamento di proprietà del Comune occupato abusivamente grazie ad un atto rivelatisi falso è stato sgomberato e riconsegnato al settore Patrimonio dell’ente.

Sul fronte della lotta all’abusivismo commerciale sono stati sequestrati e donati in beneficenza quasi tre quintali di ortaggi e frutta venduti abusivamente, nonché oltre 1200 pezzi di merce varia. Il totale delle sanzioni comminate ammonta a circa 4000 euro. Sequestrato altresì un carico di pesce (circa 38 kg) posto in vendita abusivamente e fuori dalla catena del freddo. Per il commerciante recidivo, è scattata la denuncia per vendita di merce non idonea al consumo umano. Oltre il pescato è stato sottoposto a sequestro giudiziario anche il veicolo utilizzato per la vendita.