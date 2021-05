I posti letto in terapia intensiva Covid continuano a svuotarsi ed il tasso di occupazione è in discesa continua. Continua l’andamento positivo di uno degli indicatori più importanti che in questi 15 lunghi mesi abbiamo imparato a conoscere e con cui ci siamo dovuti confrontare. Un andamento che ogni venerdì viene guardato con attenzione dall’Istituto di Sanità Superiore e dalla Cabina di Regia del Ministero della Salute per monitorare le varie situazioni territoriali e decidere sulle colorazioni da applicare ad essere. Un andamento che aveva visto già la Puglia in netto miglioramento nelle scorse settimane, tanto da sottoporla al regime della zona gialla come quasi tutto il resto dell’Italia.

Terapia intensiva Covid in Puglia, i dati di Agenas

Nell’ultima settimana, quella che va dal 10 al 18 maggio, però, la situazione dei posti letto in terapia intensiva Covid è continuata a migliorare, tanto da far letteralmente crollare il tasso di occupazione di essi negli ospedali pugliesi. Secondo l’ultima rivelazione dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), infatti, nei reparti di terapia intensiva pugliesi, infatti, si è passati, nell’arco di questi otto giorni presi in esame, dal 31 al 21% di occupazione dei posti letto, quindi ben nove punti sotto la soglia considerata e fissata come critica dal Ministero della Salute. Nei reparti di Malattie infettive e pneumologia, inoltre, sempre considerando il periodo che va dal 10 al 18 maggio, si è passati dal 38% all’attuale 27%, 13 punti in meno rispetto al limite.