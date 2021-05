Un menù senza glutine in occasione della Settimana Internazionale della Celiachia

Giovedì 20 maggio in tutte le mense scolastiche del Comune di Livorno, ad esclusione dei nidi d’infanzia, sarà servito un menù senza glutine.

Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Celiachia Toscana che l’Amministrazione Comunale ha già sperimentata con successo nel 2019.

Oltre a diffondere la conoscenza su questo tipo di intolleranza alimentare, lo scopo è quello di far vivere un’esperienza di totale condivisione tra i bambini e di sensibilizzazione su celiachia e dieta senza glutine, in un momento molto importante della loro giornata, come quello dello stare insieme a tavola.

Ai bambini e agli insegnanti presenti in mensa sarà servito un pasto composto da risotto alle zucchine, straccetti di tacchino, piselli in brasiera, gallette di mais e torta senza glutine.

L’AIC Toscana ha fornito circa 5800 segnalibri che saranno distribuiti ai bambini della scuola d’infanzia e primaria.

L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’AtI Cirfood/Cooplat/Elior aggiudicataria dell’appalto per le forniture nelle mense scolastiche.