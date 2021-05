Rifiuti: situazione a Vittoria fuori controllo. Incendiata spazzatura in pieno centro

Vittoria è invasa dalla spazzatura e i cittadini, alcuni cittadini, hanno pensato bene, piuttosto che attenersi alle disposizioni del Comune per cercare di arginare i disservizi che in questi giorni stanno attanagliando tutta la provincia, di creare un disagio aggiuntivo dando fuoco in pieno centro ad un’enorme quantità di rifiuti.

Il gesto, sicuramente da condannare ma che dimostra l’esasperazione che si respira in città, è stato immediatamente denunciato dal candidato Sindaco Piero Gurrieri.

“Siamo in pieno centro, angolo Bixio/Senia. Di fronte a queste cose, bisogna essere chiarissimi. Chi ha appiccato il fuoco – le fiamme non si sono certo levate per autocombustione – è un nemico di Vittoria e dei Cittadini perbene. Come nemici della nostra Comunità solo tutti coloro che, sol perchè il secco non è in questi giorni raccolto, ammonticchiano ad ogni angolo un’enorme quantità di rifiuti, senza nemmeno trattenere, per esporli regolarmente nei giorni consueti, la plastica, il vetro, perfino l’organico, così ampliando l’inquinamento ambientale e il rischio di infezioni.”

“Sia chiaro – continua Gurrieri – la sospensione nella raccolta del secco, che riguarda l’intera provincia, è un fatto gravissimo e l’indignazione dei Cittadini nei confronti del Governo regionale e della SRR è più che giustificata. Ma questo non autorizza nessuno a mettere a repentaglio l’ambiente e la salute altrui, oltre nel caso di questa foto, le proprietà private. Mentre sollecitiamo il Governo Musumeci a far sì che a mezza Sicilia sia risparmiato questo ulteriore degrado, chiediamo pertanto alle autorità di polizia di sanzionare con decisione questi comportamenti incivili e ingiustificati!”