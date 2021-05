Un successo oltre va oltre ogni aspettativa: chiuse in anticipo le iscrizioni al Concorso di Violino Città di Vittorio Veneto Premio Internazionale Prosecco doc

20.5.2021 – La voglia di lasciarsi alle spalle la grigia quotidianità della pandemia, fatta di divieti e clausure, riprendendo a gustare appieno la vita che abbiamo dovuto sospendere, «contagia» ormai tutti e non lascia certo immune il mondo dell’arte.

Così, nel giro di poco tempo, le iscrizioni al prossimo Concorso di Violino Città di Vittorio Veneto Premio Internazionale Prosecco doc, hanno fatto registrare il tutto esaurito e obbligato gli organizzatori a chiuderle in anticipo per evitare che le troppe domande in arrivo da tutta Europa mettano in difficoltà la macchina gestionale.

«Siamo naturalmente felici di tanto successo – spiega l’Assessore alla Cultura Antonella Uliana – ma i concorrenti iscritti hanno ormai già raggiunto i sessanta e ciò ci obbliga, seppur controvoglia, a non accettare altre domande di partecipazione come contemplato dal regolamento».

È previsto infatti che la durata della fase eliminatoria sia limitata a tre sole giornate, durante le quali, la commissione giudicante non riuscirebbe ad esaminare più dei 60 concorrenti finora iscritti.

«Purtroppo si tratta di un limite che non possiamo superare – conclude Uliana – dal quale deriva la necessità di non accettare le candidature di altri giovani musicisti, bloccando in anticipo l’ammissione di ulteriori domande di partecipazione.»