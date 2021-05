“Aiutaci a non fermarci”, AISM e FIPE insieme. La gardenia come simbolo di speranza e rilancio dell’economia

Dopo un anno difficile la voglia di ripartire è tanta. Per questo motivo, nasce una collaborazione insolita tra il Presidente dell’AISM sez. provinciale di Caltanissetta prof. Rosario Pepe e il Presidente prof. Paolo Armando Grimaldi di FIPE Confcommercio Gela.

Incoraggiati dal sostegno personale dell’onorevole Nuccio Di Paola, in occasione della Settimana Nazionale e della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla celebrata in 70 paesi del mondo, denominata “Bentornata Gardensia”, che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 maggio, AISM e FIPE vogliono dare un segnale forte di rinascita e speranza con lo slogan “Aiutaci a non fermarci”.

Grazie all’organizzazione del segretario AISM Emanuele Ciscardi, verranno distribuite alle attività di ristorazione del territorio e alle attività commerciali del Centro Storico di Gela, le gardenie, simbolo di speranza, che saranno esposte in vetrina per infondere a tutti i cittadini un messaggio di fiducia nel rilancio dell’economia e del benessere pubblico.

Chiunque può sostenere la ricerca scientifica e permettere così ad AISM di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali.

Verranno comunicati i punti di raccolta e distribuzione delle piante di gardenia.