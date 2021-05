La Puglia corre veloce per quel che riguarda i vaccini anticovid. Dopo i dati illustrati dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e dall’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, entusiasti per il superamento della quota simbolica di 2 milioni di dosi somministrate, arrivano altri numeri che fanno ben sperare su quanto possa essere vicina l’uscita definitiva da un tunnel lunghissimo e buissimo chiamato Covid. Si è detto più volte che bisognava proteggere prima di tutti anziani e categorie più deboli e questi numeri sembrano andare verso questa direzione. Ad oggi, infatti, tutti gli over 90 hanno ricevuto almeno una dose di vaccini anticovid.

Vaccini anticovid, bene anche per over 80 e 70

I numeri positivi, però, confrontati anche con il resto delle Regioni italiane, non finiscono qui. Detto della totalità degli over 90, coperti almeno con una dose, anche per quel che riguarda gli over 80 la situazione registra dati confortanti. Molto vicina, infatti, è anche la copertura totale degli anziani compresi nella fascia d’età che va dagli 80 agli 89 anni, con una percentuale di copertura pari al 93,85% e circa 14mila persone ancora senza prima dose. Ottimi anche i dati relativi agli over 70 con la Puglia che si piazza al primo posto tra le Regioni italiane. La percentuale di over 70 che ha ricevuto almeno una dose di vaccino anticovid è pari all’87,82%.