Tragedia di Mottarone, chi era la giovane calabrese morta insieme al fidanzato

Una tragedia ancora inspiegabile quella avvenuta nella giornata di ieri che ha visto la morte di 14 persone, tra di loro i piccoli Tom e Mattia, due e cinque anni.

La tragedia ha scosso anche la Calabria, con la morte di Serena Cosentino, 27enne nativa di Diamante. Serena da due mesi aveva vinto una borsa di studio del Cnr che l’aveva portata in Verbania per studiare attentamente il Lago Maggiore. Era appena guarita dal Covid-19 e per festeggiare insieme al fidanzato Mohammed Reza Shahisavandi, 23enne, avevano deciso di trascorrere una domenica sul Lago Maggiore.

Una notizia che non avrei ma voluto dare alla nostra comunità. Purtroppo, nel tragico incidente della funivia di Stresa hanno perso la vita due ragazzi di Diamante: Serena Cosentino e Shahaisavandi Mohammandreza. A nome di tutta l’Amministrazione comunale e dell’intera comunità ci stringiamo, sconvolti da quanto accaduto, al dolore delle famiglie che immaginiamo, in questi momenti, devastate da un dolore inenarrabile. Ci siamo immediatamente attivati per essere loro vicini in questi difficili momenti e nei contatti con le autorità del luogo dove si è svolto il tragico incidente. Chiedo a tutti di rivolgere una preghiera alla nostra Immacolata per i due giovani concittadini scomparsi e per le loro famiglie alle quali la cittadinanza di Diamante è vicina in un abbraccio commosso e fraterno– le parole del sindaco Ernesto Magorno.