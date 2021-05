Premio IR20, riconoscimento della Regione a sei eccellenze nel campo dell’innovazione e della ricerca

Torino. Il Premio IR20 rappresenta il riconoscimento della Regione Piemonte a sei eccellenze nel campo dell’innovazione e della ricerca.

La premiazione è avvenuta la sera del 24 maggio scorso al Museo Egizio di Torino, alla presenza dell’Assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati. A fare gli onori di casa il Presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin e il suodirettore Christian Greco. Nel corso della serata è stato trasmesso un contributo video di Alberto Angela a colloquio con il direttore Greco. Prima della cerimonia è stato rivolto un pensiero alla tragedia della funivia del Mottarone, in cui hanno perso la vita 14 persone.

Si tratta di un Premio che, come ha sottolineato l’Assessore regionale Marnati “vuole essere un riconoscimento a quelle imprese che, in Piemonte, investono in ricerca e innovazione in due settori strategici quali la green economy e la health economy.

A causa della pandemia si è constatato quanto sia fondamentale l’innovazione per le nostre imprese e, oggi più che mai, essa ha un ruolo sempre più importante per la nostra ripresa economica”.

“Secondo la classifica ufficiale stilata dall’Unione Europea – prosegue l’assessore Marnati – una classifica che valuta la performance di ricerca e innovazione nelle diverse aree dei Paesi europei, il Piemonte viene classificato come “innovatore moderato”, con un valore che va da 0 a 160. Da anni il sostegno pubblico ai processi di innovazione strategica è incentrato sul Fondo europeo per lo sviluppo regionale, che finanzia molti interventi per la ricerca e lo sviluppo.

Basti pensare che le sole azioni dedicate a rafforzare progetti di ricerca e sviluppo tecnologico hanno visto negli ultimi sette anni finanziamenti per circa 460 milioni di euro, sostenendo oltre mille interventi e mobilitando sul territorio investimenti e ricadute per circa 713 milioni di euro. Ora si apre un futuro con molte risorse”.

Diciannove i progetti finalisti, scelti in una rosa di 98 partecipanti da una giuria di esperti guidata dal professor Mario Rasetti, fisico e presidente della Fondazione ISI, composta dai tre rettori Guido Saracco del Politecnico di Torino, Stefano Geuna dell’Università di Torino e Carlo Avanzi dell’Università del Piemonte Orientale; dal giornalista e divulgatore scientifico Piero Bianucci e dai tre direttori regionali Paola Casagrande, Guliana Fenu e Stefania Crotta.