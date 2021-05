Vittorio Veneto, una nuova bacheca espone cimeli storici americani della Grande Guerra

26.5.2021 – Il progetto «Faces in the Book» si arricchisce ulteriormente. Installata anche una nuova bacheca che espone cimeli storici americani della Grande Guerra

Il Memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, annesso al Museo della Battaglia, è da tempo sede anche del progetto «Faces in the book» che raccoglie dati sui militari americani che combatterono in Italia durante la Grande Guerra.



Il database, che già comprendeva informazioni su oltre 4.000 soldati statunitensi è stato ora ulteriormente arricchito con l’inserimento di nuovi dati, a completamento di quelli già registrati, grazie all’impegno di due ricercatori: Giorgio Marinello e Franco Giuseppe Gobbato.



Il lavoro, che ha visto i due studiosi impegnati per molti mesi, ha portato alla definizione di un archivio che è ora quanto di più completo esista a livello internazionale, riguardo ai militari americani che, all’epoca, raggiunsero il nostro Paese per offrire il proprio contributo alle sorti del conflitto.



I dati sono consultabili sia attraverso la postazione fissa, collocata all’interno del Memoriale, sia sul sito www.facesinthebook.it.

Il progetto, oltre che con il lavoro sui dati portato a termine da Marinello e Gobbato, è stato ulteriormente implementato con l’installazione all’interno del Memoriale di una nuova bacheca che espone al pubblico cimeli americani risalenti all’epoca della Grande Guerra, che lo stesso Marinello ha raccolto e donato al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto.



«A Marinello e Gobbato va il ringraziamento mio e dell’Amministrazione Comunale – dice Antonella Uliana, Assessore alla Cultura – sia per il lavoro svolto che per la donazione fatta, che arricchisce le collezioni del Museo e costituisce un ulteriore, importante, contributo al progetto ‘’Faces in the BooK’’».