La Puglia resta una delle Regioni con le migliori percentuali di vaccini anticovid somministrati, rispetto a tutte le Regioni italiane. Così, come descritto nei giorni precedenti, continua spedita la campagna di vaccinazione nella nostra Regione. Sono 2.206.392 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 93.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.363.815. Nella Asl di Bari sono più di 5mila le vaccinazioni eseguite alle 15 di oggi e 11.876 nella giornata del 26 maggio. La campagna vaccinale va avanti secondo i programmi. In dettaglio, ieri sono state inoculate 8.940 prime dosi di vaccini anticovid e 2.936 seconde, di cui 3.102 destinate a soggetti vulnerabili per patologia. I medici di Medicina generale nei loro studi, a domicilio o in sedi ASL hanno somministrato 2.963 vaccini (2.612 prime dosi, 351 seconde) riservati agli assistiti delle categorie prioritarie. La copertura vaccinale ha raggiunto con almeno una dose più di 4 cittadini baresi su 10 (41%), sia nelle fasce d’età più elevate, toccando il 91% tra gli over 80, il 90% tra gli over 70 e l’84% per i 60-69enni, sia tra quelle più giovani: il 50 per cento dei 50-59enni ha già avuto la prima dose di vaccino, cosi come il 27% tra i quarantenni.

Vaccini anticovid, la situazione nella Asl di Lecce

Nella Asl Lecce prosegue la campagna di vaccinazione antiCovid nei 12 Punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale, negli ambulatori e a domicilio: circa 6000 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri. Finora in provincia di Lecce è stata vaccinato completamente circa il 18% della popolazione vaccinabile. Continua la vaccinazione dei pazienti fragili: 41.937 i pazienti vaccinati, 18.069 dei quali hanno ricevuto la seconda dose di vaccini anticovid. 14247 i vaccinati conviventi/familiari/caregiver di persone ad alto rischio. Arrivano, intanto, in relazione alla campagna di vaccinazioni alcune dichiarazioni importanti da parte del Presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce, Donato De Giorgi che fa una previsione importante e che lascia ben sperare per il futuro prossimo: “Siamo pronti ad affrontare la libera prenotazione di vaccini anticovid dal 10 giugno di tutte le fasce d’età. Se non fosse così non avremmo certezza a settembre di aver vaccinato tutti”.