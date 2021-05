Reggio Calabria, intascavano il bonus Covid-19 pur non rientrando in graduatoria

Hanno percepito indebitamente il bonus Covid-19 erogato dal Comune di Reggio Calabria per le famiglie bisognose. Tredici “furbetti” sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Reggio Calabria tra i comuni di Condofuri e San Lorenzo. Le verifiche sono state fatte su 100 nuclei familiari, per un totale di 70mila euro di bonus. In tredici casi è emerso che più componenti dei nuclei familiari controllati, avevano ricevuto il sussidio, anche per cospicui importi, a fronte di rapporti d’impiego regolari. Altri avevano percepito il reddito di cittadinanza, l’indennità di disoccupazione o altri contributi non compatibili con il “buono spesa Covid”.