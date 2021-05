Coronavirus in Abruzzo, 29 maggio: 55 nuovi casi

Coronavirus in Abruzzo. Si riscontrano 55 nuovi casi di positività. Si rilevano +16 contagi a L’Aquila e provincia, +27 a Chieti e provincia, +2 a Pescara e provincia e +10 a Teramo e provincia. Sono stati attuati 3059 tamponi molecolari e 1494 test antigenici. Si comunicano, con rammarico, 2 decessi. I guariti sono 65983 (+48). In 5509 sono attualmente positivi (+5), 136 persone sono ricoverate in area medica (-10), 15 in terapia intensiva (-2). In 5358 sono in isolamento domiciliare (+17).