Premio Rosa Camuna: Riconoscimenti a Liliana Segre, Remo Ruffini e Inter

Consegnati oggi all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, i riconoscimenti e le menzioni del Premio ‘Rosa Comuna 2021’.

Il tradizionale e annuale appuntamento della Regione, che coincide con la Festa della Lombardia (che si celebra domani), premia – su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale – associazioni, enti e persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico.

Un momento particolare della cerimonia è stato dedicato a Carla Fracci. ‘Nel 2020 – ha ricordato il presidente della Regione Attilio Fontana – le avevamo assegnato il Premio Rosa Camuna.

Riconoscimento che, a causa della pandemia, non eravamo ancora riusciti a consegnarle personalmente. Ieri come oggi il nostro intento è quello di certificare come la Regione considerasse la sua carriera un simbolo dell’eccellenza lombarda nel mondo’.

‘Questo appuntamento con la Festa della Lombardia di domani – ha aggiunto Attilio Fontana – vogliono essere un segnale di ottimismo per il futuro, ma anche e soprattutto di ringraziamento per chi, a vario titolo, si è contraddistinto portando alto il nome della nostra regione e affermando l’orgoglio di essere lombardi’.

L’elenco dei premiati e delle menzioni del ‘Rosa Camuna 2021’

Premio speciale del presidente

Giulia Lazzarini

Attrice di straordinario talento, donna versatile e ironica, nella sua lunga e straordinaria carriera, ha interpretato i capolavori della storia del teatro. Rigore, dedizione e professionalità sono i segreti della sua arte, che coltiva con passione ed assoluta devozione per il suo pubblico. Le sue rappresentazioni hanno contribuito al successo dei più famosi teatri e registi milanesi.

Enrico Pazzali

Durante i mesi dell’emergenza sanitaria, ha messo a disposizione strutture e risorse della Fondazione Fiera, con lungimiranza e capacità operativa, per promuovere l’allestimento all’interno di tali spazi di un ospedale e due centri vaccinali.

Sotto la sua guida, nell’anniversario dei 100 anni di attività, l’istituzione fieristica si è confermata punto di riferimento per lo sviluppo economico e sociale della Lombardia e dell’Italia intera, coniugando tradizione, innovazione e capacità visionaria.

Premio speciale impresa, solidarietà e impegno

Remo Ruffini (presidente e ad Moncler)

Rilevando lo storico marchio francese Moncler ne ha rilanciato il prodotto connotando ‘il piumino globale’ di un’eleganza, uno stile e una versatilità sempre contemporanei.

Un imprenditore illuminato e intuitivo che all’impegno professionale ha affiancato quello sociale e civile a favore della comunità lombarda, donando con grande generosità il proprio sostegno alla realizzazione di importanti progetti in ambito sanitario e scolastico durante l’emergenza che ha colpito il nostro Paese.

Premio speciale educazione, impegno civico, formazione

Liliana Segre

Per l’instancabile impegno e la straordinaria forza interiore con cui ha raccontato il dramma della Shoah e gli anni più bui della nostra storia. La sua testimonianza di ingiustizia e inumana sofferenza ha commosso intere generazioni e agitato nel profondo le coscienze dei tanti ragazzi che l’hanno ascoltata, a cui insegna il valore e il dovere della memoria. Per il coraggio con cui, ogni giorno, contrasta gli odiosi fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

Ferruccio Resta

Per la dedizione e la professionalità con cui, da anni, si occupa di innovazione e ricerca, favorendo una formazione universitaria di altissimo livello. Attento osservatore dei cambiamenti della società, contribuisce, con autorevolezza e profonda conoscenza, al dibattito sul futuro della Lombardia e del Paese. Durante l’emergenza sanitaria, ha messo a disposizione i laboratori e centri di ricerca dell’Università di cui è rettore, per supportare la Lombardia nel contrasto al Covid19.

Premio speciale sport

Inter – football club internazionale Milano

Con impegno, tenacia e determinazione, ha conquistato il suo 19° scudetto, regalando ai suoi numerosi e fedelissimi tifosi soddisfazione e giubilo. Calciatori, allenatore e Presidente sono stati gli artefici del meritato successo: un autentico trionfo che inorgoglisce Milano e la Lombardia. Il cuore nerazzurro è ritornato a battere: grazie, ragazzi!

Premio speciale cultura

Giovanni Gastel (alla memoria)

Interprete raffinato della contemporaneità, ha immortalato, in oltre quarant’anni di carriera, i volti del mondo della cultura, dell’arte, della moda e dello spettacolo. Le sue fotografie dipingono corpo e anima degli uomini e delle donne che hanno guardato nel suo obiettivo, catturati dalla maestria di un artista elegante e delicato. Le sue opere rimarranno nella memoria di chi cerca l’essenza oltre l’apparenza, perché ‘La bellezza è un modo di vedere l’universo’.

Premio Rosa Camuna 2021



Confartigianato imprese Bergamo

Per aver dimostrato impegno, professionalità e un forte spirito di comunità e solidarietà durante l’allestimento dell’Ospedale da campo di Bergamo.

Nel momento di più grave emergenza, grazie all’intervento immediato di moltissimi artigiani e operai associati, è stato possibile realizzare – in soli sette giorni – una struttura sanitaria straordinaria che ha permesso cure specialistiche per moltissimi malati.

Cardinale Giovanni Battista Re

Un uomo di profonda fede, capace di guidare la comunità camuna nel percorso spirituale e nella vita quotidiana. Ha servito la sua Diocesi con impegno, assumendo responsabilità e ruoli di prestigio, ma conservando sempre un grande attaccamento alle sue radici montane e al territorio camuno.

Luca Attanasio (alla memoria)

Un uomo al servizio delle Istituzioni fino al sacrificio della propria vita. Con l’Associazione Mama Sofia, fondata dalla moglie Zakia Seddiki, ha portato un aiuto concreto e speranza a donne madri e bambini e alle persone più in difficoltà, nella Repubblica Democratica del Congo. L’infaticabile ed appassionato impegno dedicato a favorire lo sviluppo e il progresso delle popolazioni africane resteranno come modello ed esempio anche per le giovani generazioni.

Associazione sportiva dilettantistica Briantea 84

Una squadra di basket di piccoli e grandi atleti che in questi anni ha raggiunto straordinari successi in campionati nazionali e anche internazionali: 7 campionati italiani e 7 Coppe Italia 3 Coppe Vergauwen e una Brinkmann Cup. ‘Lo sport non ha limiti’ è il loro motto e, dal 1984, lo dimostrano con impegno e passione in tutte le discipline sportive.

Giada Carla Lonati

Alla Direzione di Vidas promuove la cultura delle cure palliative in favore di malati terminali e affianca le loro famiglie offrendo assistenza domiciliare e presso gli hospice Casa Vidas e Casa Sollievo Bambini. In questo anno difficile ha visitato personalmente moltissimi pazienti, ha coordinato il lavoro di più di 100 operatori per la cura di oltre 2.000 malati, offrendo sempre un inestimabile conforto umano.

Menzioni speciali del presidente

Gian Paolo Barbieri

Il suo viaggio artistico e poetico è cominciato da Milano, dove ha raccontato il mondo patinato della moda lavorando per i più importanti stilisti e le più autorevoli riviste del settore. Nella sua lunga carriera, ha immortalato donne bellissime e luoghi esotici, in un portfolio che testimonia l’insaziabile sete di conoscenza. Attraverso la sua Fondazione, promuove la fotografia come espressione culturale della contemporaneità e avvicina i giovani a un mestiere di assoluto prestigio.

Don Roberto Malgesini (alla memoria)

‘Testimone della carità verso i più poveri’, come lo ha definito Papa Franc

esco, ha dedicato la sua vita all’aiuto dei più fragili, degli emarginati e dei più bisognosi. Il suo impegno quotidiano si componeva di gesti concreti e amore autentico per il prossimo. Il suo sacrificio è esempio per tutti. Il suo ricordo vive in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Don Michele Barban

Fondatore e storico presidente del Centro Gulliver, ha dedicato 34 anni di intenso lavoro ai ragazzi accolti nella comunità di recupero e alle loro famiglie. La sua missione continua oggi fuori del Centro: abbiamo ascoltato le sue ‘Riflessioni’ durante il difficile periodo della pandemia e ci ha insegnato il valore dei legami umani, dell’uguaglianza, dell’importanza dell’ascolto e del confronto. Lo ringraziamo col cuore perché con le sue parole impariamo a crescere e a migliorarci.

I testimonial delle campagne di Regione Lombardia ‘Uniti contro il Covid’

Con grande senso civico, disponibilità e generosità hanno prestato la propria immagine alle campagne divulgative di Regione Lombardia sui temi della sicurezza, dei vaccini e dei consumi responsabili. Hanno saputo comunicare con leggerezza e simpatia messaggi essenziali per la tutela della salute in un momento in cui è stato fondamentale affiancare alle politiche, efficaci azioni di informazione e comunicazione pubblica per raggiungere il più vasto pubblico.

Menzioni

Mauro Ferrari

Imprenditore e Amministratore Unico della Germani Trasporti Spa. Ha dimostrato il suo impegno nei confronti dell’ambiente, della sostenibilità e della sicurezza operando per realizzare le più grandi opere infrastrutturali italiane ed è intervenuto nelle situazioni di maggiore emergenza attraversate in questi anni dal nostro Paese. Nella Driver Academy – da lui fondata – insegna ai giovani professionalità, competenza e gli stessi principi etici che hanno improntato il suo lavoro.

Renato Alberti

Da oltre quarant’anni gestisce il rifugio alpino al Cevedale Gianni Casati di proprietà del Cai a 3269 mt. Con passione e impegno è riuscito a garantirne l’apertura nonostante la difficoltà degli approvvigionamenti e le condizioni climatiche rigide. Il suo presidio sul territorio consente agli escursionisti una sosta fondamentale durante il cammino e il suo pronto intervento ha spesso soccorso persone in difficoltà sul ghiacciaio del Parco Nazionale dello Stelvio.

Associazione oncologica Progym in convenzione con il gruppo Multimedica

La prima associazione italiana ad aver attuato un programma di riabilitazione fisica abbinato ad un percorso di supporto psicologico dedicato ai malati oncologici.

Un aiuto fondamentale in ogni fase della cura del malato e complementare alle cure mediche che ha dato sollievo e fiducia a numerosi pazienti.

Scuola d’arte Onlus Bergognone

Dal 1975 promuove l’arte come strumento di recupero e socializzazione per persone con difficoltà fisiche o psicologiche. Un metodo pedagogico originale, adottato all’interno del proprio Centro socio-educativo per disabili, che ha aiutato molti allievi ad imparare arti e mestieri artigiani per accrescerne l’autonomia e la fiducia in se stessi.

Associazione storica nazionale dei vigili del fuoco Mantova

Dagli anni ’80 promuove con rigore e passione la conoscenza della storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La raccolta e la conservazione di reperti storici e documenti rari ha dato vita, oggi, alla Galleria Storica Nazionale, un’impresa cui dedicano energie, lavoro e impegno molti Vigili del fuoco.

Elisabetta Barbieri con Federico Tonin alla memoria

Con Enpa, Ente nazionale protezione animali, si sono dedicati con passione e generosità al trasporto di animali da affidare in adozione. Hanno compiuto il loro ultimo gesto d’amore per gli animali viaggiando dalla Puglia per portare da Foggia alcuni cani da affidare a nuove famiglie. Il loro impegno ha fatto la differenza nella vita di molti randagi e animali abbandonati.

Marina Garce associazione Amiche per la vita Onlus

Nonostante le difficoltà fisiche, causate dalla rara neuropatia degenerativa periferica di Charcot Marie Tooth, ha dedicato la sua vita al lavoro di farmacista e ad aiutare la ricerca delle cure per questa patologia invalidante. Con la sua, fondata nel 2008, e attraverso le iniziative benefiche ‘Bottoni che fatica’ ha contribuito concretamente ai progressi nella diagnosi e nella cura della CMT. I suoi bottoni sono così simbolo di speranza e ogni anno offrono borse di studio per giovani ricercatori sostengono il lavoro degli Istituti di ricerca medica.

Augusta Volontè

Educatrice e figura di riferimento della Pediatria di Tradate, dove ha avviato un processo di profondo rinnovamento e umanizzazione del modello di assistenza ai bambini malati, offrendo non solo cure, ma anche gioco e un’attenzione particolare alla sensibilità dei piccoli pazienti.

Ha contribuito concretamente ad una nuova visione di cura del bambino in ospedale, con devozione e umanità straordinari.

Mediolanum soccorso società cooperativa sociale Onlus

Dal 2014 presta assistenza ai cittadini milanesi e dell’hinterland offrendo un servizio di professionisti e operatori con esperienza decennale. Il loro motto è ‘Soccorritori per amore 100% passione’ e lo hanno dimostrato, in questo anno di emergenza sanitaria, collaborando con associazioni e istituzioni, con impegno instancabile.

Don Agostino Briccola

Ha guidato per molti anni la comunità di Moggio nella fede e nella cultura. A lui dobbiamo la realizzazione della Casa museo etnografico liturgico, ove sono raccolti oggetti e documenti che testimoniano la storia, i mestieri e le tradizioni del territorio e la biblioteca parrocchiale San Francesco Moggio dove sono conservati volumi, pergamene e incunaboli di inestimabile valore che ci aiutano a riscoprire aspetti e tradizioni tipiche dei nostri territori. (Regione Lombardia Notizie)