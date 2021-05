TRA TERRA E LAGUNA UN MONDO DI SAPORI: “VERBEZIA” L’AZIENDA DI CAVALLINO TREPORTI CHE COLTIVA FIORI ED ERBE EDIBILI

29.5.2021 – Siamo a Cavallino Treporti, nell’azienda di Fabrizio Bozzato associata a Coldiretti che possiede un ettaro e mezzo di campagna dove dal 1956 si coltivano ortaggi. Ad accoglierci è il figlio Marco di 32 anni che da quando ne aveva 5 vive l’azienda con una passione unica. Apre i teli di una serra di 1000mt e lì si apre un mondo, quello di Verbezia, il nome dell’azienda agricola, che oltre alle tradizionali verdure di stagione, dà spazio ad un progetto ambizioso pensato e realizzato da Marco che lo segue da sei anni dedicandosi anima e corpo. Alla prima vista si è attratti dai colori più variopinti di erbe e fiori, poi a prendere il sopravvento sono l’olfatto e il gusto inebriati da sapori intensi che lasciano senza parole. Tutto è ordinatissimo e su ogni cespuglio c’è una storia da ascoltare.

“ Alcune erbe sono perenni, altre stagionali- ci spiega Marco Bozzato- ma ogni singola pianta nasce da seme, bulbo o talea che ho coltivato in azienda, sono il risultato di continue prove, fallimenti, studio e sperimentazione. Cercavo un modo per far apprezzare i nostri ortaggi, spesso sottopagati, amo la mia azienda e volevo trovare il modo di garantirmi un futuro. Mi sono dapprima appassionato alla ricerca di varietà diverse, curiose e saporite come la patata viola e quella rosa, la zucchina tonda; portavo le mie produzioni ai cuochi a Jesolo e Venezia e sono stati loro per primi a stimolarmi e a spingermi a esplorare e coltivare il potere delle erbe preziose in cucina, ma non solo ”.

Il primo su cui ha lavorato è stato il Nasturzio dal gusto piccante e leggermente amarognolo, ricorda il crescione di cui è parente stretto. Ogni parte della pianta può essere usata in cucina: i fiori, le foglie ed i semi. Questi richiamano la piccantezza del Wasabi; incredibile l’Insalata Ghiaccio dalle foglie croccanti e straordinariemente sapide grazie al terreno sabbioso del litorale del Cavallino, queste accompagnano qualsiasi pesce e danno carattere ad insalate e piatti vegetariani. C’è la coclearia conosciuta per le sue proprietà medicinali, essa contiene infatti principi attivi come l’acido ascorbico e utilizzata anticamente dai marinai che nelle loro attraversate la adoperavano per le sue caratteristiche che si avvicinano al prezzemolo ma molto più forti e ricche di vitamina c.

Praticamente inodore è il tagete liquirizia che una volta assaggiato, sbalordisce per il suo sapore deciso di liquirizia: è particolarmente versatile per accompagnare qualsiasi piatto dall’aperitivo al dolce. Il finocchietto nero, simile al cugino verde è maggiormente aromatico, il suo sapore ricorda incredibilmente l’anice. L’attenzione va poi alla carota baby che viene venduta al pezzo, una carota di qualche centimetro dal sapore intenso e avvolgente, una singola carotina vale di più di un chilo di pomodori.

C’è poi la melanzana verde e il pisello blu che lasciato in ammollo nell’acqua, rilascia il colore blu. Sono più di trenta varietà di erbe, ogni una di loro ha delle potenzialità incredibili.

Ora Marco è diventato riferimento di chef stellati del calibro di Enrico Bartolini e Terry Giacomello, le sue erbe vengono spedite in rinomati ristoranti a Venezia, Milano e Roma. “Sto finalmente trovando soddisfazione nel mio lavoro perché grazie al passaparola il mio prodotto viene apprezzato da intenditori e cuochi che mi chiamano per complimentarsi, questo mi dà la forza di continuare e di dedicarmi con passione.” racconta Marco.

“Dare sostegno e promozione ad aziende agricole con progetti innovativi come quello dell’azienda Bozzato – dichiara il direttore di Coldiretti Venezia, Giovanni Pasquali – è per noi motivo di grande soddisfazione – sono la testimonianza delle grandi potenzialità dell’agricoltura di oggi e allo stesso tempo che cercare la collaborazione degli altri settori, in un’ottica di economia circolare, funziona: in primis per le aziende che trovano nuovi sbocchi economici e in secondo luogo per valorizzare al meglio il nostro territorio, prezioso contenitore di biodiversità.” Conclude Pasquali. Il progetto di Marco Bozzato è tra i candidati al concorso Oscar Green di Coldiretti dedicato ai giovani che operano in agricoltura.