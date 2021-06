Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta over: continuano le selezioni on line. C’è anche una barcellonese

Aspettando di rivedere le Miss sulle passerelle più importanti della Sicilia e d’Italia continuano le selezioni on line del concorso Miss Reginetta d’Italia (dai 14 ai 29 anni) e Miss Reginetta Over (dai 30 ai 60 anni) che vede in Nuccia Sottile e l’Arf Spettacoli i responsabili delle province di Catania, Siracusa e Messina.

Nonostante il periodo pandemico tante sono state le ragazze che hanno aderito all’undicesima edizione del concorso più seguito dai VIP che avrà il suo epilogo tra fine agosto ed inizio settembre sul bellissimo lungomare di Riccione. Le Reginette del 2020 intanto sono state impegnate nel programma “Felicissima sera” su canale 5” e i diversi spot pubblicitari e shooting fotografici.

Alle selezioni on line tutti possono dare la loro preferenza con un semplice like che si aggiungerà al voto della giuria di qualità scelta dall’organizzazione. Nella 4^ selezione la giuria era formata dalla Miss Reginetta Over 2019 Loredana Semeraro, dall’Assessore di Capo d’Orlando Fabio Colombo e dalla commerciante Natala Quattrocchi.

Le cinque Miss più votate che si sono qualificate sono state: la barcellonese ANITA D’AMICO di 17 anni, AURORA MANGIAMELI 19 anni e Giada Veneziano di 14 anni di Siracusa e le vent’enni di Catania JENNIFER SCIUTO e Roberta Giurato.

La prossima e ultima selezione on line sarà dal 15 al 17 giugno e per partecipare basta iscriversi gratuitamente sulle piattaforme ufficiali (www.reginettaditalia.it o www.missreginettaover.it) o chiamare in segreteria il 339 82 54 709.

In foto: Francesco Anania (Presentatore ufficiale dei concorsi nazionale e Ambra Squillaci (Finalista a Chianciano Terme nel 2020)