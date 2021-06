Piemonte, il 3 giugno via alle vaccinazioni in azienda. Al Valentino si vaccina con Johnson&Johnson

Sono 27.719 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 8.407 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 9.746 i cinquantenni, 6.064 i sessantenni, 3.181 i settantenni, 2.129 gli estremamente vulnerabili e 535 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.530.900 dosi (di cui 887.872 come seconde), corrispondenti al 94% di 2.692.810 finora disponibili per il Piemonte (percentuale inferiore a ieri perché comprende le nuove 25.600 dosi di Moderna e 31.600 di Johnson&Johnson arrivate nelle scorse ore).

ALL’OPEN HUB DEL VALENTINO VACCINAZIONI CON JOHNSON&JOHNSON

PER COMPLETARE GLI OVER 60

Sulla base delle forniture che la struttura commissariale ci ha comunicato oggi per il mese di giugno avremo a disposizione 70 mila dosi di Johnson&Johnson (52.400 in arrivo che si sommano alle 19 mila attualmente disponibili). Una parte sarà destinata alle vaccinazioni fatte dai medici di famiglia, mentre una quota sarà destinata in via eccezionale all’Open hub del Valentino di Torino al fine di completare velocemente la platea degli over 60 di tutto il Piemonte, a cui è riservata in questa prima fase la possibilità di accedere al servizio.

Presso l’hub del Valentino, infatti, potranno essere vaccinati tra venerdì 4 e domenica 6 giugno con una sola dose di J&J i cittadini di ogni parte del territorio regionale che hanno più di 60 anni e non hanno ancora un appuntamento o hanno la convocazione dopo il 13 giugno. È necessario prenotarsi entro mercoledì sulla piattaforma www.IlPiemontetivaccina.it.

IL 3 GIUGNO PARTONO LE VACCINAZIONI IN AZIENDA

Oggi nella riunione dell’Unità di crisi è stata confermata per il 3 giugno la partenza in Piemonte delle vaccinazioni nelle aziende che hanno aderito all’invito della Regione. Oltre 700, su più di 1200 candidature, le aziende risultate idonee a diventare punti vaccinali.