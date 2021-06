Ripartenza turismo: il ministro Garavaglia a Venezia

1.6.2021 – Il vicesindaco Andrea Tomaello e l’assessore al Turismo Simone Venturini hanno partecipato ieri a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, a una riunione tecnica sulla ripartenza del settore turistico in Veneto con, tra gli altri, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, il presidente della Regione, Luca Zaia, e i rappresentanti regionali di categoria.

“Durante la riunione sono intervenuto spiegando come serva tornare non come prima ma meglio di prima – ha commentato l’assessore Venturini – la strada da percorrere è ancora lunga, ma tre sono le direttrici fondamentali su cui muoversi. In primis serve una comunicazione efficace e certa sulla riapertura del nostro paese al turismo – ha sottolineato – oggi l’Italia e l’Europa non ne stanno spiegando a sufficienza le caratteristiche e, soprattutto, non stanno comunicando le regole che un visitatore deve seguire. Serve altresì chiarezza sulla ripartenza delle crociere, un settore strategico per Venezia, realizzando immediate soluzioni alternative al loro transito nel Bacino di San Marco.

Infine, ho fatto presente che è indispensabile un pacchetto di norme particolari per le città d’arte che permetta ai Comuni di regolare gli effetti negativi del turismo di massa su commercio e alloggi. Servono strumenti concreti per far sì che non aprano solo take away o negozi di cineserie e per regolamentare le affittanze brevi turistiche. Ringrazio il ministro – ha concluso – per averci ascoltato. Chiediamo regole certe per ripartire, tra Salone nautico, Biennale architettura e campagna vaccinale il Comune sta facendo la sua parte”.

“Ringrazio il ministro per essere venuto a Venezia, ospite della Regione – ha aggiunto il vicesindaco Tomaello -, lo ringrazio per aver concentrato l’attenzione anche sul nostro centro storico, in merito alle città d’arte e al settore della crocieristica. Speriamo ci torni a trovare presto per organizzare nuove iniziative per far ripartire il turismo”.