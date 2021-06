3 e 6 giugno itinerario alla scoperta della storia della Grande Guerra sul Montello

Il 3 giugno, in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta e domenica 6 giugno, il MEVE – Memoriale Veneto della Grande Guerra di Montebelluna insieme alla Fondazione Jonathan Collection di Nervesa della Battaglia propongono un itinerario alla scoperta della storia della Grande Guerra sul Montello.

2.6.2021 – Giovedì 3 e domenica 6 giugno sarà possibile partire dal MEVE – Memoriale Veneto della Grande Guerra di Montebelluna per esplorare in bicicletta la storia della Grande Guerra sul territorio del Montello. Dalle ore 9.00 e fino alle ore 14.00 ogni mezz’ora un esperto di storia del MeVe guiderà i visitatori alla scoperta della Grande Guerra nel Montello, della Tradotta, ex linea ferroviaria usata per scopi militari nei primi decenni del secolo scorso oggi pista ciclopedonale, e dello “Stradon del Bosco”.

Dopo l’introduzione i partecipanti potranno partire in bici alla scoperta delle tracce della Grande Guerra sul territorio del Montello, attraverso una serie di tappe selezionate. Lungo il percorso la sfida sarà quella di cercare e fotografare i siti di interesse storico avendo a disposizione un kit con le indicazioni per orientarsi.

L’itinerario condurrà i visitatori attraverso la Tradotta e lo “Stradon del Bosco” fino ad arrivare a Nervesa della Battaglia dove si potrà svolgere una visita della Fondazione “Jonathan Collection – Aerei Storici Famosi”.

In questo luogo unico i visitatori potranno ammirare velivoli d’epoca ospitati in una location d’eccezione: l’hangar Bessoneau Tipo H, ultimo esemplare originale della Prima Guerra Mondiale ad essere impiegato in questa funzione.

Alla fine del percorso, della durata complessiva di circa tre/quattro ore, passando per Giavera del Montello gli escursionisti faranno ritorno al Memoriale Veneto della Grande Guerra dove ci sarà ad attenderli l’esperto di storia pronto a rispondere alle loro domande e curiosità su quanto visto.

I partecipanti che avranno completato l’intero itinerario fotografando tutte le tappe riceveranno degli utili gadget regalo del MEVE.

Il costo di iscrizione è di € 25,00 a persona comprensivo del biglietto di ingresso al MeVe e alla Fondazione Jonathan Collection, kit di benvenuto e disponibilità dell’esperto storico al MeVe per illustrare percorso, gli eventi della Grande Guerra nel Montello e i siti d’interesse che sono collocati lungo il percorso.

Attività da svolgersi solo previa prenotazione

Commenta gli assessori al turismo dei Comuni di Montebelluna e di Nervesa della Battaglia, Debora Varaschin e Paolo Zanatta: “Ancora una volta il MeVe diventa protagonista di una bella ed interessante iniziativa all’aria aperta che coniuga storia, conoscenza e divertimento. Il valore aggiunto di questa iniziativa è la sinergia con la Fondazione “Jonathan Collection – Aerei Storici Famosi” di Nervesa della Battaglia, altra realtà dal grande significato e valore storico.

Quella proposta è un’occasione per poter ammirare e apprezzare le bellezze del Montello e le sue testimonianze storiche in un modo diverso, originale e assolutamente adatto al momento che stiamo vivendo”.