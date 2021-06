Alberghiero di Teano, Premio della legalità al Colonnello Luigi Cortellessa

Quest’anno il meritato premio è stato attribuito al Colonnello Luigi Cortellessa: oggi più che mai è fondamentale un riconoscimento per il rispetto della legalità

Gli studenti dell’IPSSART di Teano, presso la suggestiva location de “Il casale di Riardo”, hanno partecipato alla cerimonia per il riconoscimento del Premio alla legalità al Colonnello Luigi Cortellessa, del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

L’ evento è stato promosso dall’associazione socio-culturale “Alto casertano”.

Questo premio, per tutti i partecipanti, è stato vissuto non solo come atto celebrativo, ma anche come profonda e consapevole dimostrazione di una gratitudine che viene sostenuta dalla passione per la trasparenza e dall’amore per la crescita armoniosa e cristallina del nostro Paese.

Fare la differenza

“I nostri studenti in più occasioni – fa sapere la Dirigente prof.ssa Annamaria Orso – hanno avuto modo di confrontarsi con il Colonnello Luigi Cortellessa, sempre impegnato per una società più giusta, riuscendo a far sentire la propria voce e a prendere posizione per fare la differenza”.

Tutela patrimonio agroalimentare

“Nel corso di quest’anno scolastico, – ha ulteriormente spiegato la dirigente – durante un incontro in videoconferenza sulla Tutela Agroalimentare, il Colonnello Luigi Cortellessa è riuscito a coinvolgere pienamente i nostri studenti sull’importanza di tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, perché significa salvaguardare l’economia pubblica e la libera concorrenza del mercato, ma anche proteggere il consumatore, affinché acquisti prodotti non solo sicuri per la salute ma anche conformi alle aspettative”.