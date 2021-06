Reggina, clamoroso sorpasso del Pisa sulla Ternana che si aggiudica Nicolas

Clamoroso sorpasso del Pisa sulla Ternana che si aggiudica le prestazioni del portiere Nicolas. La trattativa, ad un passo dalla chiusura con il club umbro, non è andata in porto e il Pisa ne ha approfittato. La notizia riportata da Tuttomercatoweb: Pisa piazza il colpo tra i pali. In arrivo Nicolas ex Reggina svincolato dopo l’avventura in Calabria. Trattativa in chiusura. Il Pisa gioca d’anticipo e si assicura Nicolas.