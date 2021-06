Revine Lago, incidente tra due auto, tre feriti

2.6.2021 – Intorno alle 14.40 di oggi i vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono intervenuti per mettere in sicurezza due autovetture a seguito di un incidente stradale.

L’incidente è successo in via Guglielmo Marconi a Revine Lago. Tre i feriti portati via in ambulanza per fortuna non sono gravi (un adolescente e due adulti).