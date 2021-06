Estate di musica a Reggio Calabria, già ufficializzati alcuni cantanti

Sarà un’estate ricca di musica e concerti quella in riva allo Stretto a partire dal 26 agosto quando a Reggio Calabria arriverà Francesca Michelin nello scenario del Castello Aragonese. Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, anche altri personaggi lustri del mondo della musica faranno tappa in città come Francesco Gabbani e Aiello.