Arresti a Sant’Antimo, in manette “o’ suricill” ed un altro uomo del clan Verde

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento il 43enne Antonio Arena, conosciuto come “o’ suricill”, ed il 25enne Fabrizio Petito, entrambi attigui al clan Verde, operante nella zona di Sant’Antimo e nei comuni vicini.

I due sono stati fermati a bordo di un’auto in prossimità dello svincolo di Lusciano e controllati. In seguito alla perquisizione i militari hanno rinvenuto una pistola semiautomatica, marca Bernardelli calibro 22 lr, dotata di caricatore con 9 proiettili, risultata rubata in Lombardia.

Gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere in attesa di giudizio.